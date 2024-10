Serie D. La Lega ferma il Lenz e quasi tutto il girone. Si gioca solo a Prato (Di sabato 19 ottobre 2024) Non si giocherà oggi l’anticipo di Serie D tra Lentigione e Imolese, in quanto la Lega ha deciso di fermare tutte le gare del weekend per questo campionato e per gli juniores nazionali. Ieri sera, infatti, a seguito dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna ed estesa sino a questa notte, ha rinviato al 30 ottobre tutte le gare della 7ª giornata in programma oggi e domani, ad eccezione di Prato-Pistoiese. Criticità a parte, il Lentigione (nella foto Enrico Sabba) può respirare un po’, visto che avrebbe giocato oggi e poi anche mercoledì 23 a Forlì. Ma è un tour de force solo rinviato, perché il 27 giocherà in casa con lo United Riccione e il 30 con l’Imolese di nuovo in casa. Il 3 novembre in trasferta col Tau Altopascio, il 6 a Modena in Coppa Italia e il 10 in casa con lo Zenith Prato: sei gare in 17 giorni. Sport.quotidiano.net - Serie D. La Lega ferma il Lenz e quasi tutto il girone. Si gioca solo a Prato Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Non si giocherà oggi l’anticipo diD tra Lentigione e Imolese, in quanto laha deciso dire tutte le gare del weekend per questo campionato e per gli juniores nazionali. Ieri sera, infatti, a seguito dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna ed estesa sino a questa notte, ha rinviato al 30 ottobre tutte le gare della 7ª giornata in programma oggi e domani, ad eccezione di-Pistoiese. Criticità a parte, il Lentigione (nella foto Enrico Sabba) può respirare un po’, visto che avrebbeto oggi e poi anche mercoledì 23 a Forlì. Ma è un tour de forcerinviato, perché il 27 giocherà in casa con lo United Riccione e il 30 con l’Imolese di nuovo in casa. Il 3 novembre in trasferta col Tau Altopascio, il 6 a Modena in Coppa Italia e il 10 in casa con lo Zenith: sei gare in 17 giorni.

