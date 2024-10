SBK | GP Spagna, Toprak Razgatlioglu è campione del mondo con BMW (Di sabato 19 ottobre 2024) Toprak Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo della Superbike. Al pilota del team ROKiT BMW Motorrad è bastato un 2° posto in Gara 1 a Jerez alle spalle di Bulega per vincere aritmeticamente il titolo (alla vigilia del round Spagna aveva 46 punti di vantaggio su Nicolò). Per il turco si tratta del 2° Mondiale in carriera, dopo quello conquistato nel 2021 in sella alla Yamaha. È il 1° titolo piloti per la BMW, mentre Ducati vince il 20° titolo costruttori della sua storia in Superbike Dal basso di 46 punti di distanza, il ducatista aveva una sola scelta: conquistata la Superpole con il nuovo primato assoluto di Jerez, l’unica era provare a scappare via e mettere più pressione possibile a Toprak. Bulega domina la gara scattando velocissimo al via e restando in testa dal primo all’ultimo giro. Metropolitanmagazine.it - SBK | GP Spagna, Toprak Razgatlioglu è campione del mondo con BMW Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024)è il nuovodeldella Superbike. Al pilota del team ROKiT BMW Motorrad è bastato un 2° posto in Gara 1 a Jerez alle spalle di Bulega per vincere aritmeticamente il titolo (alla vigilia del roundaveva 46 punti di vantaggio su Nicolò). Per il turco si tratta del 2° Mondiale in carriera, dopo quello conquistato nel 2021 in sella alla Yamaha. È il 1° titolo piloti per la BMW, mentre Ducati vince il 20° titolo costruttori della sua storia in Superbike Dal basso di 46 punti di distanza, il ducatista aveva una sola scelta: conquistata la Superpole con il nuovo primato assoluto di Jerez, l’unica era provare a scappare via e mettere più pressione possibile a. Bulega domina la gara scattando velocissimo al via e restando in testa dal primo all’ultimo giro.

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega vince gara-1 - Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo - 374. 051 20 49 NAGASHIMA 1’39. 423 1’40. 677 +1. 17- Gara anonima di Iannone con il dodicesimo posto. 50 Sette minuti all’apertura della pit-lane. Sfortunato Petrucci caduto e Rinaldi ritirato. 132 6 60 VAN DER MARK 5. 550 1’40. 43 Per la scuderia italiana, sarebbe il mondiale numero 20 in 37 anni. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega guida la gara - Razgatlioglu mantiene la seconda posizione! - 707 5 7 LECUONA 4. 54 Bulega deve trovare la pole per tenersi accesa una speranza. 37. 596. 306, seguito da Van der Mark a +0. 2- Bulega e Razgatlioglu si trovano a 4 decimi di distanza. 342 1’39. 273 +1. 154 1’48. 202 1’40. 17 Ecco il risultato della Superpole: 1 11 BULEGA 1’37. 008 +3. 376 4- Locatelli stabile in terza posizione ma si trova ad oltre 2. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega in testa - segue Razgatlioglu - 06 La situazione al momento: 1 11 BULEGA 1’38. 10 Riescono tutti i piloti dal box per l’ultimo tentativo. 38. 735 10 9 PETRUCCI 1’38. 2- Caduta anche per Bautista che si rialza in 24esima posizione. 272 1’39. 558 1’40. 230 +3. 047 1’41. 792 +2. 770 PIT IN 11. 601 19 28 RAY 1’39. 38. 58 Giro di ricognizione. (Oasport.it)