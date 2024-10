Ilnapolista.it - Sabatini: «La bellezza aiuta, vedi Calafiori. Zeman, i suoi silenzi dovuti al fatto che non ha tanto da dire»

(Di sabato 19 ottobre 2024): «La, ialche non hada». Secondo stralcio della bombastica intervista del Corriere della Sera a Walter. Nel primo stralcio il racconto del suo incontro con Dio. Momenti assurdi con icalciatori?«Tanti. Ho preso una persona per recuperarne un paio alle 3 del mattino in giro per Roma: il mattino dopo, a Trigoria, lui doveva intercettarli, portarli in uno spogliatoio a parte, fargli fare una doccia e bere un caffè. Capitava sempre con Maicon e Nainggolan, forse il centrocampista più forte che ho avuto, però testa di c notevole: aveva l’obbligo di chiamarmi all’una di notte, ma mi prendeva in giro alla grande. Però non ha mai saltato un allenamento o una partita». Lei scrive che il fascino è diventato anche un parametro di selezione dei calciatori.