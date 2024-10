Velvetmag.it - Rose Villain: il tour invernale è completamente sold out

(Di sabato 19 ottobre 2024)è inarrestabile e ha fatto ufficialmente ritorno sul palcoscenico. Dopo una stagione estiva altrettanto ricca di eventi live, l’artista ha portato nuovamente dal vivo le canzoni del suo ultimo progetto discografico, questa volta in location totalmente differenti. Dopo una stagione ricca di impegni nella dimensione live,è tornata ad esibirsi dal vivo, ma questa volta nei club più esclusivi d’Italia. Il Radio Sakura Winterè iniziato solo da qualche giorno ma promette grandi sorprese per il pubblico. La cantante, ancora una volta, si è confermata uno dei nomi più prorompenti della nuova scena urban italiana.torna sul palco dei live, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagA gennaio 2023 è uscita il suo primo album in studio: Radio Gotham.