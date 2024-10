Riccardo Polizzy Carbonelli sarà in scena il 9-10 novembre al Teatro Gioiello di Torino con Marina Lorenzi (Di sabato 19 ottobre 2024) La carriera di Riccardo Polizzy Carbonelli è iniziata tardi rispetto ad altri, è stata plasmata da una famiglia che lo ha educato ad apprezzare il cinema e il Teatro. Racconta in una intervista; “Provengo da una TV che insegnava, educava.” Dopo un rimando scolastico che considera una benedizione, Polizzy Carbonelli ha trovato la sua strada Sbircialanotizia.it - Riccardo Polizzy Carbonelli sarà in scena il 9-10 novembre al Teatro Gioiello di Torino con Marina Lorenzi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La carriera diè iniziata tardi rispetto ad altri, è stata plasmata da una famiglia che lo ha educato ad apprezzare il cinema e il. Racconta in una intervista; “Provengo da una TV che insegnava, educava.” Dopo un rimando scolastico che considera una benedizione,ha trovato la sua strada

“Non sapevo che sarei durato 23 anni. Roberto Ferri era nato per girare una scena sola di Un Posto Al Sole” : Riccardo Polizzy Carbonelli festeggia il traguardo - Non sapevo che sarei durato così tanto. Il resto è storia: “Ventitré anni dopo siamo ancora qua. Uno dei personaggi storici è l’imprenditore Roberto Ferri, interpretato da 23 anni da Riccardo Polizzy Carbonelli. . Il suo ingresso trionfale durante le gare dell’America’s Cup è stato determinante. L'articolo “Non sapevo che sarei durato 23 anni. (Ilfattoquotidiano.it)

Riccardo Polizzy Carbonelli : “Roberto Ferri doveva fare una sola scena. Se Upas continua è merito di chi non si è arreso” - Riccardo Polizzy Carbonelli è l'attore che dà più di 23 anni dà corpo e voce ad uno dei personaggi più iconici di Un posto al Sole: Roberto Ferri. Il villain della soap di Rai3 che, però, era destinato ad una sola scena, come racconta lui stesso in questa intervista.Continua a leggere . (Fanpage.it)