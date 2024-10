Riassunto: SLB annuncia i risultati del terzo trimestre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) I ricavi pari a 9,16 mld di dollari sono stati stabili su base sequenziale e sono aumentati del 10% su base annua L’EPS GAAP di 0,83 dollari è aumentato dell’8% su base sequenziale e del 6% su base annua L’EPS, esclusi debiti e crediti, di 0,89 dollari è aumentato del 5% su base sequenziale e del 14% su base annua Il reddito netto attribuibile a SLB pari a 1,19 mld di dollari è aumentato del 7% su base sequenziale e del 6% su base annua L’EBITDA aggiustato pari a 2,34 mld di dollari è aumentato del 2% su base sequenziale e del 13% su base annua Il flusso di cassa dalle attività è stato pari a 2,45 mld di dollari e il flusso di cassa libero è stato pari a 1,81 mld di dollari Il CdA ha approvato un dividendo trimestrale in contanti di 0,275 dollari per azione NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati del terzo trimestre 2024. .com - Riassunto: SLB annuncia i risultati del terzo trimestre 2024 Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) I ricavi pari a 9,16 mld di dollari sono stati stabili su base sequenziale e sono aumentati del 10% su base annua L’EPS GAAP di 0,83 dollari è aumentato dell’8% su base sequenziale e del 6% su base annua L’EPS, esclusi debiti e crediti, di 0,89 dollari è aumentato del 5% su base sequenziale e del 14% su base annua Il reddito netto attribuibile a SLB pari a 1,19 mld di dollari è aumentato del 7% su base sequenziale e del 6% su base annua L’EBITDA aggiustato pari a 2,34 mld di dollari è aumentato del 2% su base sequenziale e del 13% su base annua Il flusso di cassa dalle attività è stato pari a 2,45 mld di dollari e il flusso di cassa libero è stato pari a 1,81 mld di dollari Il CdA ha approvato un dividendo trimestrale in contanti di 0,275 dollari per azione NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) oggi hato idel

