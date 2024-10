Pallamano, Conversano continua nella sua marcia nella Serie A Gold. Ok Pressano e Sassari (Di sabato 19 ottobre 2024) La Serie A Gold 2024-2025 di Pallamano ha mandato in archivio, in attesa del posticipo fra Bressanone e Cassano Magnago (22 ottobre h 19), un’altra giornata – la settima – della sua stagione regolare. Il Conversano continua a vincere rimanendo a punteggio pieno: i pugliesi questa volta hanno avuto la meglio per 32-25 del Macagi Cingoli, mentre va ricordato che nell’anticipo di qualche giorno fa Sassari ha battuto 29-27 Bolzano. Blitz esterni del Fasano, 23-25 a Camerano, e del Teamnetwork Albatro, in casa dello Sparer Eppan per 23-32, con il Pressano e gli Alperia Black Devils capaci di sbarazzarsi del Secchia Rubiera (28-22) e del Chiaravalle (32-20). Oasport.it - Pallamano, Conversano continua nella sua marcia nella Serie A Gold. Ok Pressano e Sassari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La2024-2025 diha mandato in archivio, in attesa del posticipo fra Bressanone e Cassano Magnago (22 ottobre h 19), un’altra giornata – la settima – della sua stagione regolare. Ila vincere rimanendo a punteggio pieno: i pugliesi questa volta hanno avuto la meglio per 32-25 del Macagi Cingoli, mentre va ricordato che nell’anticipo di qualche giorno faha battuto 29-27 Bolzano. Blitz esterni del Fasano, 23-25 a Camerano, e del Teamnetwork Albatro, in casa dello Sparer Eppan per 23-32, con ile gli Alperia Black Devils capaci di sbarazzarsi del Secchia Rubiera (28-22) e del Chiaravalle (32-20).

Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli nella tana della capolista : domani la sfida al Conversano - 00), Alperia Merano-Publiesse Chiaravalle (19. Al Pala San Giacomo, poi, i biancoverdi non perdono da quasi 3 anni in Serie A Gold: l’ultima squadra capace di vincere nel palasport conversanese è stata il Pressano l’8 dicembre 2021 (27-28). Domenica 20 ottobre, poi, inizia il campionato di Serie B per i giovani ragazzi della Polisportiva Cingoli: al PalaQuaresima la squadra di coach Emanuele ... (Vallesina.tv)

Pallamano A Gold / Anche il Camerano perde al debutto : la corazzata Conversano vince 14-23 - Tabellino PALLAMANO CAMERANO – CONVERSANO 14-23 (6-10 pt) CAMERANO: Carloni A. Siamo partiti forte poi abbiamo un po’ accusato il fatto di avere oggi poche rotazioni a causa di alcuni infortuni. La partita, di fatto, è stata molto equilibrata con le difese che hanno prevalso sugli attacchi nel primo tempo, 1-3 al 10’, con gli ospiti che nel corso del match hanno saputo approfittare di alcuni ... (Vallesina.tv)