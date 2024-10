Osimhen incanta in Turchia: che rovesciata con il Galatasaray – VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) Il gran gol di Victor Osimhen in Galatasaray-Antalyaspor: rovesciata da applausi per il calciatore in prestito dal Napoli Victor Osimhen ancora protagonista in Turchia: nell’ultima vittoria del Galatasaray contro l’Antalyaspor l’attaccante in prestito dal Napoli ha realizzato un gran gol. ??? Victor Osimhen with an incredible bicycle kick for Galatasaray! ? (@beINSPORTSTR) pic.twitter.com/m58DYb2lGx — EuroFoot (@eurofootcom) Calcionews24.com - Osimhen incanta in Turchia: che rovesciata con il Galatasaray – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il gran gol di Victorin-Antalyaspor:da applausi per il calciatore in prestito dal Napoli Victorancora protagonista in: nell’ultima vittoria delcontro l’Antalyaspor l’attaccante in prestito dal Napoli ha realizzato un gran gol. ??? Victorwith an incredible bicycle kick for! ? (@beINSPORTSTR) pic.twitter.com/m58DYb2lGx — EuroFoot (@eurofootcom)

Osimhen torna in campo col Galatasaray dopo l’infortunio e segna in rovesciata VIDEO - pic. Dodici minuti più recupero che sono bastati al classe 1998 per lasciare il segno in un modo più che spettacolare. Nella sfida contro del Galatasaray l’Antalyaspor l’attaccante nigeriano ha iniziato la partita dalla panchina, per poi subentrare al 78?. Victor Osimhen continua a convincere nella sua esperienza curva. (Ilnapolista.it)

Galatasaray in fuga con doppietta di Icardi e gol in rovesciata di Osimhen VIDEO - Tre gol e tre punti per il Galatasaray, che vince 3-0 sul campo dell`Antalyaspor grazie a una doppietta di Mauro Icardi e a una rete in rovesciata... (Calciomercato.com)

Galatasaray - Osimhen : “Stavo pensando di andare altrove - poi ho parlato con Buruk” - Infine: “Qui ci sono ottimi attaccanti, Icardi è un gran giocatore, ma anche io sono bravo in marcatura. . Drogba è uno dei miei idoli e ha giocato qui. Sono queste le parole di Victor Osimhen, giocatore del Napoli in prestito al Galatasaray. Il successo della squadra viene prima dei gol“. Quello che mi ha detto, come padre, come allenatore e come uomo, mi ha toccato profondamente. (Sportface.it)