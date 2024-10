Ilrestodelcarlino.it - Muore a 52 anni, lascia due figli. Oggi l’addio a Lara Aquino: "Persona brava e benvoluta"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si svolgerannoi funerali di, deceduta a soli 52si è spenta al Core dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio a causa di una grave malattia, scoperta nel novembre del 2023., mamma di dueminori, viveva tra la zona di Gavassa e Masone. "era unaa e una– dice il padre Domenico –. In tanti sono già arrivati ieri in camera ardente per un ultimo saluto. Lavorava a Reggio come impiegata. La malattia è stata scoperta undici mesi fa e purtroppo giovedì 17 ottobre è deceduta,ndo due giovani". Tante le attestazioni di cordoglio che sono arrivate ai famigliari della 52enne.nel lutto i, la mamma, il papà, il fratello, la sorella e gli altri parenti. La camera ardente è stata allestita alla Croce Verde.