Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin gongola: “Passo fantastico, dopo i primi tre giri sono andato in fuga”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Eccezionale gara da parte diche stravince la Sprint Race del Gran Premio d’Australia a Phillip Island e allunga nei confronti di Bagnaia: adesso è a +16. Un sabatoa partire dalla qualifica e poi proseguito in questa gara senza la minima sbavatura, condotta in maniera regolare con una guida bellissima. Queste le considerazioni diator a Sky Sport: “Non era facile oggi, c’era tantissimo vento e non era costante, arrivava e andava via. All’inizio ho fatto fatica a fare il vuoto, Bezzecchi andava forte. Poitreho preso il mioriuscito ad andare in”. Sul gran tempo fatto registrare in gara e il giro che gli è valso la pole: “Domani sarà una gara diversa, ma intantocontento per oggi perché ètutto in maniera fantastica.