MotoGp Australia Jorge Martin vince la Sprint | Bagnaia quarto

(Adnkronos) – Jorge Martin su Ducati Pramac si aggiudica la Sprint del MotoGp d'Australia. Alle sue spalle Marc Marquez sulla Ducati Gresini, a seguire Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale. Ai piedi del podio il campione del mondo Francesco Bagnaia, e a chiudere lo strapotere Ducati Franco Morbidelli su Pramac, che prende il posto dell'altra Ducati ma VR46 in mano a Fabio Di Giannantonio, penalizzato e retrocesso al settimo posto. "Non era facile oggi, c'era tantissimo vento e non era costante, arrivava e andava via. All'inizio ho fatto fatica a fare il vuoto, Bezzecchi andava forte. Poi dopo tre giri ho preso il mio passo e sono riuscito ad andare in fuga", le parole a Sky Sport di Jorge Martin, dopo la netta vittoria in gara Sprint. "Domani sarà una gara diversa, ma intanto sono contento per oggi, perché è andato tutto in maniera fantastica".

