Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, l’Albula va sgomberata

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lavori post, il genio civile regionale dispone lo sgombero del letto del, per quanto riguarda una delle condotte presenti e il cumulo di terra. È quanto riferisce l’amministrazione comunale a margine delle verifiche tecniche effettuate in loco pochi giorni fa. Il vertice di Viale De Gasperi rammenta che, all’indomani del nubifragio che colpì San Benedetto il 18 settembre, fu svolto un sopralluogo nell’area terminale delda parte dei tecnici comunali, coordinati dal dirigente dell’area urbanistica Giorgio Giantomassi, e dell’ingegnere capo del genio civile regione Marche Sud Vincenzo Marzialetti con altri tecnici della regione. Dal sopralluogo emerse che "due condotte Ciip della rete di acque reflue, una provvisoria e una da attivare, con relativa soglia in calcestruzzo, impediscono il regolare deflusso delle acque".