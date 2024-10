Gaeta.it - Maltempo estremo in Italia: nubifragi e disagi in arrivo per il weekend

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’di un ciclone sul medio-basso Tirreno, l’si prepara a uncaratterizzato da condizioni atmosferiche avverse e temperature in calo. Soprattutto il Sud del Paese sarà colpito dae alluvioni, con allerta meteo rossa attiva in diverse regioni. Le previsioni meteorologiche, fornite da Mattia Gussoni di iLMeteo.it, segnalano critiche situazioni già a partire da oggi e la possibilità di contraccolpi nei prossimi giorni.e allerta meteo nel SudLa situazione meteorologica innon si presenta affatto rosea. Oltre ai forti temporali previsti per sabato, la scorsa settimana si è registrato un incremento significativo delle precipitazioni, specie al Sud. Le previsioni indicano che le regioni maggiormente colpite saranno la Sicilia, la Calabria, il Salento e l’Alto Adriatico.