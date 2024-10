Maltempo a Bologna, città travolta da acqua e fango. Concerto Tozzi, nessuno può uscire (Di sabato 19 ottobre 2024) Bologna – Un’ondata di Maltempo senza precedenti ha colpito Bologna nel tardo pomeriggio del 19 ottobre 2024, con la città che in poche ore è stata sommersa da piogge torrenziali. Secondo il sindaco Matteo Lepore, sono caduti circa 80 millimetri di pioggia in appena quattro ore, una quantità notevolmente superiore a quella registrata durante le forti piogge di maggio scorso. Alle 20 è scattato l’allarme per l’esondazione del torrente Ravone, che ha superato i livelli di guardia, allagando diverse zone della città. Le strade di via del Chiù e via Saffi si sono trasformate in torrenti, mentre Villa Ghigi, porta Sant’Isaia, via Toscana e altre aree urbane sono state invase da acqua e fango. Thesocialpost.it - Maltempo a Bologna, città travolta da acqua e fango. Concerto Tozzi, nessuno può uscire Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024)– Un’ondata disenza precedenti ha colpitonel tardo pomeriggio del 19 ottobre 2024, con lache in poche ore è stata sommersa da piogge torrenziali. Secondo il sindaco Matteo Lepore, sono caduti circa 80 millimetri di pioggia in appena quattro ore, una quantità notevolmente superiore a quella registrata durante le forti piogge di maggio scorso. Alle 20 è scattato l’allarme per l’esondazione del torrente Ravone, che ha superato i livelli di guardia, allagando diverse zone della. Le strade di via del Chiù e via Saffi si sono trasformate in torrenti, mentre Villa Ghigi, porta Sant’Isaia, via Toscana e altre aree urbane sono state invase da

Ondata di maltempo da Nord a Sud. Bologna invasa dall'acqua - a Palermo allagato l'aeroporto - Attualmente è chiusa al transito la sola corsia interessata dallo smottamento. Nella provincia di Vibo Valentia è stato necessario un intervento della squadra del distaccamento di Vibo Marina per l'esondazione del torrente Candrilli che ha invaso la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia. (Agi.it)

Maltempo a Bologna : la città colpita da una nuova alluvione - Situazione drammatica in zona San Mamolo, con la omonima strada allagata da quasi un metro d'acqua e le persone per strada messe in salvo. Numerosissimi i blackout in ogni parte della città: ci sono condomini senza luce da ore e anche al Modernissimo è saltata la luce, con proiezione sospesa e pubblico rimandato a casa. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo : Lepore - non uscite in strada in tutta Bologna - "Sono caduti 80 millimetri di pioggia in 4 ore, molto di più del maggio dell'anno scorso: non uscite in strada e non usate l'auto in nessuna zona di Bologna". Nelle zone critiche salite ai piani più alti. . "Ci sono alcune aree più critiche - dice - come la zona collinare e vicino ai torrenti. In questo momento la priorità è l'incolumità delle persone. (Quotidiano.net)