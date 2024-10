Velvetmag.it - L’Eterno Visionario, Michele Placido presenta un “Pirandello inedito”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Alla 19esima Festa del Cinema di Romato in anteprima il film alla regia di, con Fabrizio Bentivoglio nelle vesti di. VelvetMAG ha raccolto per i lettori le voci dei protagonisti. Liberamente ispirato a Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigidi Matteo Collura,dirige. Un film che racconta la storia di Luigima da un occhio diverso. Federico Fellini diceva: “L’unico vero realista è il” e sulle corde di questa massima si regge, in qualche modo, il progetto che vede Fabrizio Bentivoglio nei panni di, ma di unfuori dalla visione convenzionale appresa nei libri di scuola. VelvetMAG ha ascoltato le voci dei protagonisti e restituisce ai lettori la chiave di lettura offerta da regista e interpreti.