L’Altra Italia il flop del programma Rai di Monteleone | 099% di share La maggioranza spieghi le scelte editoriali

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono gli ascolti dicondotto dall’ex Iena Antoninoil simbolo delle difficoltà della Rai. Quantomeno per quel che concerne gli ascolti, che giovedì sera, per ildi attualità, hanno sfiorato senza toccarla la soglia dell’1%. Per la precisione, lo 0,99% dicon 169 mila spettatori che hanno scelto di rimanere su Rai 2 in una serata dove le alternative non mancavano, da Piazzapulita su La7 a Dritto e Rovescio su Rete 4. Cifra da sconto al supermercato che dà lo spunto per analizzare quello che Repubblica e La Stampa definiscono undi TeleMeloni. Ed effettivamente, i programmi dell’emittente nazionale non brillano dopo gli addii storici, da Amadeus a Fabio Fazio, passando per Lucia Annunziata e Flavio Insinna.