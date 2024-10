Juventus, Giuntoli: "Sostituire Bremer? Aspettiamo opportunità a gennaio. Su Pogba la nostra posizione è chiara" (Di sabato 19 ottobre 2024) Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, ha fornito le classiche dichiarazioni pre partita, a Sky Sport, prima dela sfida Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Cristiano, Managing Director Football della, ha fornito le classiche dichiarazioni pre partita, a Sky Sport, prima dela sfida

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Juventus - via la clausola : la mossa sorprende Giuntoli - La Juventus ha cominciato a riflettere in vista del futuro. Juventus, via la clausola: la mossa sorprende Giuntoli I contatti tra l’entourage del calciatore e Giuntoli sono fermi da tempo e non è ancora chiaro quando, e se, ripartirà la trattativa riguardante il rinnovo. Sono già scattate, in casa Juventus, le riflessioni relative al futuro e alle prossime sessioni di mercato. (Tvplay.it)

Juventus - bocciate due idee di Giuntoli : “Uno non vale quei soldi e l’altro…” | ESCLUSIVO - Tavolieri ha poi chiuso la sua disamina parlando di De Cuyper, confermando i contatti con quale il Milan sta provando a tessere la tela con l’entourage del calciatore: “Secondo me rappresenta un po’ di sole qui in Belgio: De Cuyper è l’unico prospetto interessante di questa Nazionale. Openda deve essere più cattivo nel gioco e nel modo di essere attaccante non è pronto per la Serie A ma con le ... (Calciomercato.it)

Juventus - gli stipendi dei dirigenti : 2.9 milioni di euro per Giuntoli - 1.2 per Scanavino - Nella sua prima stagione a Torino, Cristiano Giuntoli ha percepito un compenso totale di 2,9 milioni di euro lordi. Questa cifra è emersa dalla... (Calciomercato.com)