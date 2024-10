Zonawrestling.net - Jim Cornette duro contro Kane e Undertaker che sostengono Donald Trump

(Di sabato 19 ottobre 2024) Manca ormai poco alle elezioni americane e la campagna elettorale, tesissima, irrompe anche nel mondo del pro wrestler. Di fatto gli USA sono un Paese diviso così come divisivo è il candidato repubblicano Donal. Recentemente Dave Bautista (Batista) ha duramente criticato il Tycoon è poco dopo è arrivata la risposta disu sostenitore ed insieme a luie Hulk Hogan. Jiminterviene ora nel dibattito con forti parole nei confronti dei Brothers Of Distruction. “Provo vergogna per voi” Thesono pubblicamente scesi in campo a sostegno dia pochi giorni dalle elezioni elettorali. I due Hall Of Famers, in un video pubblicato sui social, hanno espresso pieno sostegno al Tycoon così come aveva fatto in precedenza Hulk Hogan. Di fronte a questo video, è arrivata la risposta di Jim, una risposta durissima.