Il Lazio protagonista al Sial di Parigi: in vetrina anche le eccellenze della terra pontina (Di sabato 19 ottobre 2024) Da oggi fino al 23 ottobre il Lazio sarà protagonista a Sial Paris, grazie alla partnership tra Regione, ArSial e le Camere di Commercio di Roma e Frosinone Latina. Con una collettiva di 20 aziende, il Lazio porta in Francia il meglio della propria produzione agroalimentare, pronto a conquistare

Il Lazio protagonista al SIAL Paris : 20 aziende presentano le eccellenze agroalimentari italiane - Tale partecipazione va oltre l’export, rappresentando un’opportunità per le aziende locali di affinare le loro strategie di internazionalizzazione, di migliorare la loro competitività e di stabilire collaborazioni che possono durare nel tempo. In questa occasione, venti aziende laziali, sotto il coordinamento di Regione Lazio, Arsial e delle Camere di Commercio di Roma e Frosinone Latina, stanno ... (Gaeta.it)

Il vino del Lazio protagonista alla Festa del Cinema di Roma - Le sessioni di assaggio, in programma nel lounge di Arsial al Villaggio del Cinema, saranno accompagnate da esperti del settore e produttori locali, con l’intento di promuovere il patrimonio enologico laziale, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce i sapori locali alla magia del grande schermo. (Ilfaroonline.it)

Il vino del Lazio protagonista alla Festa del Cinema di Roma. Provincia di Latina in primo piano - Il vino del Lazio entra da protagonista alla Festa del Cinema di Roma, e in primo piano c’è anche la provincia di Latina. . Arsial e Regione hanno infatti lanciato un ciclo esclusivo di assaggi, realizzato in collaborazione con i consorzi del vino, per celebrare il meglio della produzione enologica. (Latinatoday.it)