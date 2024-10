Il governo Meloni al traguardo dei due anni. E il consenso degli italiani resta stabile (Di sabato 19 ottobre 2024) Il gradimento dell'esecutivo è quello dello scorso anno: 46%. La presidente del Consiglio resta prima nella classifica sulla fiducia degli italiani. Per Brunetti di Vis Factor c'è un sentiment negativo "fisiologico" durante la manovra di bilancio Ilgiornale.it - Il governo Meloni al traguardo dei due anni. E il consenso degli italiani resta stabile Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il gradimento dell'esecutivo è quello dello scorso anno: 46%. La presidente del Consiglioprima nella classifica sulla fiducia. Per Brunetti di Vis Factor c'è un sentiment negativo "fisiologico" durante la manovra di bilancio

Respinta la richiesta di Israele di spostare Unifil : "I militari italiani restano in Libano" - Dagli Stati Uniti sarebbe arrivato un parziale via libera all'attacco all'Iran in risposta al bombardamento di settimana scorsa. Secondo i media israeliani il divario tra Biden e Netanyahu si sarebbe ridotto: gli Stati Uniti pensano ancora che la risposta sia "un po' troppo" pesante e avrebbero... (Today.it)

Tajani : "Militari italiani restano in Libano" - "La richiesta di spostarsi dal Libano è stata respinta: non è una scelta italiana stare là, ma delle Nazioni Unite. I nostri soldati non sono terroristi di Hezbollah, è inaccettabile che siano stati attaccati dall'esercito israeliano". Lo spiega in un'intervista a La Stampa il ministro degli... (Today.it)

Crosetto : "Militari italiani restano in Libano" - "Non saremo mai noi che ci spostiamo perché qualcuno ci dice, con la forza, di spostarci. Noi siamo lì e ci rimaniamo, con la forza del mandato delle Nazioni Unite". Lo ha ribadito il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo gli attacchi israeliani alle basi italiane della missione Unifil in... (Today.it)