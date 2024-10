Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Troppo azzurro, Sabato 19 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)19sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.John Wick 4 su SkyUno HD alle 21:15. In questo capitolo, Keanu Reeves torna a vestire i panni del leggendario sicario in una missione che lo porterà a viaggiare da New York a Parigi, passando per Giappone e Germania, in un crescendo di azione e riflessione. La regia di Chad Stahelski è garanzia di adrenalina pura e coreografie spettacolari. Per chi cerca un tono più intimo, SkyDue HD propone alla stessa ora, un ritratto dei dilemmi della generazione dei ventenni attraverso la storia di Dario, che trova nuovi stimoli e direzioni grazie a incontri significativi durante un'estate romana.