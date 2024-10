Giornata internazionale contro il cancro al seno, Nuvola illuminata di rosa (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel Mese internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori del seno, EUR SpA (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale) è accanto a Komen Italia a sostegno della salute femminile con due importanti iniziative: ospitando sabato 19 ottobre la Carovana della Prevenzione, nel piazzale antistante La Nuvola e, lo stesso giorno, illuminando il Centro Congressi di rosa. Dall'imbrunire fino alle 01.00 di domani La Nuvola, uno dei simboli contemporanei di Roma, icona internazionale e di architettura, polo congressuale più importante della Capitale e tra i primi in ambito europeo, sarà illuminata del colore rosa della prevenzione e sarà visibile a quanti transiteranno sulla Cristoforo Colombo, per ricordare il valore della prevenzione nella tutela della salute. Iltempo.it - Giornata internazionale contro il cancro al seno, Nuvola illuminata di rosa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel Mesedi Sensibilizzazione sui Tumori del, EUR SpA (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale) è accanto a Komen Italia a sostegno della salute femminile con due importanti iniziative: ospitando sabato 19 ottobre la Carovana della Prevenzione, nel piazzale antistante Lae, lo stesso giorno, illuminando il Centro Congressi di. Dall'imbrunire fino alle 01.00 di domani La, uno dei simboli contemporanei di Roma, iconae di architettura, polo congressuale più importante della Capitale e tra i primi in ambito europeo, saràdel coloredella prevenzione e sarà visibile a quanti transiteranno sulla Cristoforo Colombo, per ricordare il valore della prevenzione nella tutela della salute.

