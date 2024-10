Gaeta / Autorità Portuale sotto accusa: Massimo Magliozzi chiede commissariamento immediato (Di sabato 19 ottobre 2024) Gaeta – Il consigliere comunale e delegato ai rapporti con l’AdSP Massimo Magliozzi rinnova con forza la richiesta di commissariamento immediato dell’Autorità Portuale del Tirreno Centrale-Settentrionale alla luce di una gestione che definisce “inadeguata” e di una serie di vicende che mettono a rischio il futuro dei porti di Civitavecchia e del Lazio. Come già L'articolo Gaeta / Autorità Portuale sotto accusa: Massimo Magliozzi chiede commissariamento immediato Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Autorità Portuale sotto accusa: Massimo Magliozzi chiede commissariamento immediato Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 19 ottobre 2024)– Il consigliere comunale e delegato ai rapporti con l’AdSPrinnova con forza la richiesta didell’del Tirreno Centrale-Settentrionale alla luce di una gestione che definisce “inadeguata” e di una serie di vicende che mettono a rischio il futuro dei porti di Civitavecchia e del Lazio. Come già L'articoloTemporeale Quotidiano.

