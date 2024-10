Ilrestodelcarlino.it - Fano Film Festival parte a razzo: coi manifesti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – Sarà la mostra suidelInternational“Grafica per il cinema”, dello studio grafico Zaccone Guerra, ad inaugurare la XXXVI edizione del, in programma dal 22 al 27 ottobre prossimi al cinema Masetti. Sono più di 2000 i cortometraggi, provenienti da quasi 100 nazioni, tra i quali il direttore artistico Fiorangelo Pucci e i suoi collaboratori hanno selezionato i premiati. Tra questi “Arianna” della cagliese Erika Rombaldoni che ha ottenuto il riconoscimento di “Migliordi autore marchigiano”. Altra novità di questa edizione delInternationall’assenza del premio come “Migliore attore” e il doppio riconoscimento di “Migliore attrice”, alle francesi India Hair e Raya Martigny per “Queen Size” che è stato anche premiato come “Migliordi autore straniero”.