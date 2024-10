Empoli-Napoli, Conte preoccupato: la notizia allarma anche i tifosi (Di sabato 19 ottobre 2024) Empoli-Napoli, Conte avvisato: la notizia preoccupa il tecnico azzurro e anche i tifosi partenopei a poche ore dalla partita E’ tra le partenze migliori di sempre nella storia dell’Empoli, che ha iniziato la sua stagione in Serie A con numeri pazzeschi. I toscani hanno perso solo una partita, nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio, ottenendo 2 vittorie e 4 pareggi in campionato, riuscendo a fermare anche Roma, Juventus e Fiorentina, oltre ad aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino. Appena 4 i gol subiti dall’inizio della Serie A, di cui 2 solo nella partita contro la Lazio prima della sosta. Un inizio formidabile che lancia qualche campanello d’allarme al Napoli, che non dovrà assolutamente sottovalutare la partita del Castellani. Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, Conte preoccupato: la notizia allarma anche i tifosi Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 19 ottobre 2024)avvisato: lapreoccupa il tecnico azzurro epartenopei a poche ore dalla partita E’ tra le partenze migliori di sempre nella storia dell’, che ha iniziato la sua stagione in Serie A con numeri pazzeschi. I toscani hanno perso solo una partita, nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio, ottenendo 2 vittorie e 4 pareggi in campionato, riuscendo a fermareRoma, Juventus e Fiorentina, oltre ad aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino. Appena 4 i gol subiti dall’inizio della Serie A, di cui 2 solo nella partita contro la Lazio prima della sosta. Un inizio formidabile che lancia qualche campanello d’allarme al, che non dovrà assolutamente sottovalutare la partita del Castellani.

