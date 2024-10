Edoardo Tavassi su Sonia Bruganelli (che lo attaccò duramente al Grande Fratello) : “Non può permettersi di fare casino sapendo che….” (Di sabato 19 ottobre 2024) Edoardo Tavassi noto ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha recentemente commentato la reazione di Sonia Bruganelli, attuale concorrente di Ballando con le Stelle, dopo essere stata criticata dalla giurata Selvaggia Lucarelli. Tavassi ha ricordato l’attacco personale che subì proprio da Sonia, all’epoca opinionista del reality show di Canale 5, sottolineando l’ipocrisia nel comportamento attuale della produttrice televisiva. Nel marzo 2023, Sonia Bruganelli si scagliò duramente contro Tavassi durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, definendolo “subdolo, burattinaio di persone con scarsa personalità” e lanciando altre critiche personali. Isaechia.it - Edoardo Tavassi su Sonia Bruganelli (che lo attaccò duramente al Grande Fratello) : “Non può permettersi di fare casino sapendo che….” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 19 ottobre 2024)noto ex concorrente delVip 7 ha recentemente commentato la reazione di, attuale concorrente di Ballando con le Stelle, dopo essere stata criticata dalla giurata Selvaggia Lucarelli.ha ricordato l’attacco personale che subì proprio da, all’epoca opinionista del reality show di Canale 5, sottolineando l’ipocrisia nel comportamento attuale della produttrice televisiva. Nel marzo 2023,si scagliòcontrodurante la sua partecipazione alVip, definendolo “subdolo, burattinaio di persone con scarsa personalità” e lanciando altre critiche personali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Edoardo Tavassi sbotta su Sonia Bruganelli ricordando un aneddoto al GF - Cosa che Bruganelli con me non ha fatto”. Leggi anche Grande Fratello, Lorenzo non ci sta: “Non posso parlare con te. Si scagliò contro una persona chiusa nello stesso contesto da 5 mesi senza avere la minima percezione di quanto accade all’esterno. Tavassi nell’intervista dichiara: “Sonia Bruganelli sta montando un caso enorme solo perché Selvaggia Lucarelli le ha detto che appare “piccola sul ... (361magazine.com)