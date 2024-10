Coppa America, il trionfo di New Zealand: batte Ineos Britannia 7-2 e vince per la terza volta consecutiva – Il video (Di sabato 19 ottobre 2024) È l’imbarcazione New Zealand ad aggiudicarsi la 37esima edizione della Coppa America, battendo per 7-2 il team di Ineos Britannia. Un dominio incontrastato quello della squadra guidata da Peter Burling che si aggiudica il gradino più alto del podio per la terza volta consecutiva. New Zealand ha sfruttato la prima occasione per chiudere il conto con gli avversari e alzare così il trofeo della massima competizione velistica. October 19, 2024 La vittoria October 19, 2024 Un vantaggio di circa 37 secondi dal team di Ben Ainslie ha chiuso l’ultima regata che ha decretato la vittoria di team New Zealand dell’America’s Cup. La partenza non era stata delle migliori per la squadra Emirates. I Kiwi hanno però recuperato strada sfruttando il vento a favore e al secondo incrocio hanno lasciato agli avversari un distacco di 130 metri. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) È l’imbarcazione Newad aggiudicarsi la 37esima edizione dellando per 7-2 il team di. Un dominio incontrastato quello della squadra guidata da Peter Burling che si aggiudica il gradino più alto del podio per la. Newha sfruttato la prima occasione per chiudere il conto con gli avversari e alzare così il trofeo della massima competizione velistica. October 19, 2024 La vittoria October 19, 2024 Un vantaggio di circa 37 secondi dal team di Ben Ainslie ha chiuso l’ultima regata che ha decretato la vittoria di team Newdell’’s Cup. La partenza non era stata delle migliori per la squadra Emirates. I Kiwi hanno però recuperato strada sfruttando il vento a favore e al secondo incrocio hanno lasciato agli avversari un distacco di 130 metri.

Coppa America : New Zealand batte ancora Ineos e va sul 3-0 - Si è aperta con un’altra vittoria di New Zealand la seconda giornata della finale di Americàs Cup nelle acque di Barcellona, con la barca neozelandese che si è portata sul 3-0 su Ineos Britannia. . La sfidante ha subito una penalità per una collisione sfiorata prima di inizio regata e i detentori hanno subito preso il largo, senza mai farsi raggiungere. (Gazzettadelsud.it)