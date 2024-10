Conciliare lavoro e vita personale. Focus con Unimc (Di sabato 19 ottobre 2024) Successo per "Conciliare lavoro e vita personale", organizzato dall’Università di Macerata al Campus Simonelli Group di Belforte nell’ambito dei pre eventi del Macerata Humanities Festival. L’incontro, curato da Alberto Zanutto del dipartimento di Economia e diritto, ha offerto un’analisi delle sfide e delle opportunità legate alla conciliazione tra vita privata e professionale. Hanno partecipato studenti e imprenditori. I lavori sono stati aperti dai saluti del rettore John McCourt e del direttore People&Culture di Simonelli Group, Luca Mari. Tra gli interventi, quelli delle docenti Unimc Isabella Crespi e Melanie Sara Palermo. Ilrestodelcarlino.it - Conciliare lavoro e vita personale. Focus con Unimc Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Successo per "", organizzato dall’Università di Macerata al Campus Simonelli Group di Belforte nell’ambito dei pre eventi del Macerata Humanities Festival. L’incontro, curato da Alberto Zanutto del dipartimento di Economia e diritto, ha offerto un’analisi delle sfide e delle opportunità legate alla conciliazione traprivata e professionale. Hanno partecipato studenti e imprenditori. I lavori sono stati aperti dai saluti del rettore John McCourt e del direttore People&Culture di Simonelli Group, Luca Mari. Tra gli interventi, quelli delle docentiIsabella Crespi e Melanie Sara Palermo.

L’appello di De Palma a Mattarella : “Ascolti il silenzio delle fabbriche chiuse e il rumore della vita della Repubblica fondata sul lavoro” - Provate a dirlo a chi sta in cassa integrazione con mille euro al mese ed è costretto a chiedere i soldi del Tfr per poter tenere testa alla condizione casalinga”. “Tavares parla solo di tagli: tagli degli occupati, tagli al salario con la cassa integrazione, tagli dei tempi di lavoro quando sei in linea di montaggio – continua – E ci dice che per produrre auto in Italia bisogna tagliare i costi. (Ilfattoquotidiano.it)

Tragedia sul lavoro a Cesena : operaio perde la vita in un incidente con un muletto - La maggior parte delle tragedie lavorative, infatti, deriva da infortuni evitabili, un dato che fa emergere l’esigenza di un ripensamento delle pratiche di lavoro quotidiane e di attenzione nelle operazioni che coinvolgono mezzi pesanti. Un operaio di 45 anni ha perso la vita a causa di un ribaltamento di un muletto mentre stava svolgendo le sue funzioni lavorative. (Gaeta.it)

Incidenti lavoro - Mattarella : “Piaga intollerabile - la vita vale più del profitto” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia un monito nel corso della cerimonia al Quirinale di consegna delle ‘Stelle al Merito del Lavoro’ per l’anno 2024. “Desidero esprimere i sentimenti più intensi di vicinanza e solidarietà ai familiari dei lavoratori morti sul lavoro, a cui è stata conferita la Stella alla memoria. (Lapresse.it)