Ilnapolista.it - Candreva: «Conte è il miglior allenatore che abbia mai avuto. A Napoli sta facendo un lavoro grandioso»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Antonio, accostato di recente a Genoa e Torino ma tuttora svincolato, intervistato da Sky. Durante l’intervista parla anche di. «Sono ancora un calciatore, in attesa di una bella proposta. Ne ho avute diverse, ma per l’età che ho si ponderano anche tante componenti. Si attende la proposta giusta: la voglia di giocare c’è ancora e sto bene ancora fisicamente». Ildella Juve? «Ho trovato un grande spogliatoio, di campioni e di grande persone. Mi hanno fatto entrare subito nel gruppo. Dispiace: avevo fatto anche molto bene a livello personale, ma si ragiona di squadra e a fine stagione cambiò tutto. Società, dirigenti, allenatori e tanti giocatori: io ero in prestito dall’Udinese, la Juve non mi riscattò perché era una cifra molto alta e tornai a Udine. Dispiace di non aver fatto parte del gruppo che poi ha vinto tutto per anni».