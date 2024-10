Biennale di Sondrio: la città cresce con la cultura (Di sabato 19 ottobre 2024) Un grande fermento culturale ha investito la città. Prima di Sondrio Festival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, che dal 15 al 17 e dal 21 al 24 novembre la ergerà a capitale della natura, nelle scorse settimane, Progetto Alfa, con la Biennale, ha ammantato Sondrio di arte Sondriotoday.it - Biennale di Sondrio: la città cresce con la cultura Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un grande fermentole ha investito la. Prima diFestival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, che dal 15 al 17 e dal 21 al 24 novembre la ergerà a capitale della natura, nelle scorse settimane, Progetto Alfa, con la, ha ammantatodi arte

“Colico - tra Lecco e Sondrio ci sono i cittadini. Chi si sta occupando di ascoltarli?” - È di questi giorni la notizia, che corre di giornale in giornale, di un comitato costituitosi a Colico per perorare la causa del passaggio della cittadina lecchese alla provincia di Sondrio. Nel rincorrere la notizia sui giornali, perché la cittadinanza così come le rappresentanze economiche... (Leccotoday.it)

Sondrio - si è insediato il nuovo prefetto Anna Pavone : “Questa è una casa aperta - siamo al servizio dei cittadini” - “E’ evidente che esiste un problema, noi per quel che riguardala nostra provincia sicuramente cercheremo di sollecitare gli organi che devono occuparsene, cercheremo di spingerli a trovare una soluzione che sia la più veloce e la più efficace possibile”. Pugliese di nascita, ma amante della montagna, si è detta felice di trovarsi a lavorare al Nord. (Ilgiorno.it)

Sondrio : cittadinanza onoraria per gli studenti stranieri - Cittadinanza onoraria per gli studenti stranieri che abbiano completato a Sondrio il ciclo della scuola dell'obbligo: ad avanzare questa proposta, attraverso una mozione che verrà discussa venerdì a Palazzo Pretorio nel corso della seduta del consiglio comunale di settembre, il consigliere di... (Sondriotoday.it)