Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni (21-26 ottobre 2024): Brooke e Taylor si menano!

(Di sabato 19 ottobre 2024) E’ già finita ala clamorosa amicizia tra. Le due, al culmine di una discussione fatta di offese e recriminazioni, arriveranno alle mani Maggiori info nelleche seguono.è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 21 a sabato 26Lunedì 21: Ridge sente la mancanza diAlla Forrester, Carter (Lawrence Saint-Victor) e Katie (Heather Tom) parlano dell’imminente trasferta a Roma per “Hope for The Future” e Katie spera che parta con loro anche, perchè sarebbe l’occasione perfetta per una romantica riconciliazione con Ridge.