Donnapop.it - Avete mai visto Elena Monorchio, la splendida moglie di Luca Barbareschi? Vi diciamo tutto di lei!

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)del regista e attore, lavora in un campo lontano dal mondo dello spettacolo. Scopriamosulla sua vita, sia pubblica sia privata! Leggi anche:Âquanti figli ha e con chi li ha avuti?sulla famiglia dell’attore Donna elegante e raffinata,è la dolce metà di. Accanto al marito sul red carpet in alcune manifestazioni artistiche e pubbliche importanti,riesce sempre a lasciare il segno per la sua classe. Cosa altro sappiamo di lei? Di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by(@) EtÃha 47 anni: è nata a Reggio Calabria nel 1977.