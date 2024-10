Arrestato a Borgo Sabotino per bancarotta fraudolenta: condannato a 3 anni di reclusione (Di sabato 19 ottobre 2024) Latina – Ii Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, hanno eseguito un’ordinanza di condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di un 73enne del luogo. L’uomo è stato Arrestato in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali. La condanna riguarda fatti avvenuti circa 10 anni fa nella stessa provincia, in relazione a un caso di bancarotta fraudolenta per il quale il 73enne dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione. Dopo il completamento delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, sotto la supervisione dell’Autorità Giudiziaria competente. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Latina – Ii Carabinieri della Stazione di, hanno eseguito un’ordinanza di condanna pernei confronti di un 73enne del luogo. L’uomo è statoin esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali. La condanna riguarda fatti avvenuti circa 10fa nella stessa provincia, in relazione a un caso diper il quale il 73enne dovrà scontare una pena di tredi. Dopo il completamento delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, sotto la supervisione dell’Autorità Giudiziaria competente.

