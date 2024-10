Alluvione, strade ancora infangate: "Che figura facciamo con i turisti?" (Di sabato 19 ottobre 2024) E’ passato un mese esatto dall’Alluvione del 18 e 19 settembre scorso e, oltre alla paura che piogge intense tornino a devastare il territorio con l’arrivo della stagione più stretta, c’è chi attende ancora la pulizia delle strade, piene di fango, davanti alle proprie case e attività commerciali. "Ho sollecitato più volte l’assessorato osimano competente ma non ho ricevuto risposta. Basta passare davanti al mio albergo per capire in che situazione ci troviamo. Fango ovunque. Il mio pezzo di strada l’ho pulito più volte, hanno fatto lo stesso le attività qui intorno, ma per la restante parte di passaggio pubblico devono aiutarci – dice Rodolfo Chiodoni, titolare dell’hotel Palace -. Ieri alcuni turisti tedeschi son rimasti senza parole, per decenza si sono tolti le scarpe prima di entrare nella struttura. Che figura ci facciamo?". Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, strade ancora infangate: "Che figura facciamo con i turisti?" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E’ passato un mese esatto dall’del 18 e 19 settembre scorso e, oltre alla paura che piogge intense tornino a devastare il territorio con l’arrivo della stagione più stretta, c’è chi attendela pulizia delle, piene di fango, davanti alle proprie case e attività commerciali. "Ho sollecitato più volte l’assessorato osimano competente ma non ho ricevuto risposta. Basta passare davanti al mio albergo per capire in che situazione ci troviamo. Fango ovunque. Il mio pezzo di strada l’ho pulito più volte, hanno fatto lo stesso le attività qui intorno, ma per la restante parte di passaggio pubblico devono aiutarci – dice Rodolfo Chiodoni, titolare dell’hotel Palace -. Ieri alcunitedeschi son rimasti senza parole, per decenza si sono tolti le scarpe prima di entrare nella struttura. Checi?".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valdicecina ancora sott’acqua. Senza tregua da un mese. Danni - crolli e strade chiuse - La viabilità è nuovamente in ginocchio ed ecco lo stato dell’arte disegnato dalla provincia di Pisa: Sp 16 del Monte Volterrano, al km 5,5 a circa 1 km da innesto sulla SS 68, chiusa per frana di monte e minaccia di terreno instabile per volume importante. L’onda di piena ha investito gli impalacati delle infrastrutture, per cui prima della riapertura occorrerà verificare le loro condizioni. (Lanazione.it)

Ancora sangue sulle strade pontine : 66enne perde la vita nello scontro frontale tra due mezzi - Un incidente drammatico si è verificato oggi sulla strada che collega San Cosma e Damiano alla Valle dei Santi, costando la vita a un uomo di 66 anni, P. Nonostante l’intervento immediato, purtroppo per l’uomo non c’era nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Le prime informazioni sembrano suggerire che il sinistro potrebbe essere stato causato da una manovra errata o da una ... (Dayitalianews.com)

Ancora lavori su Stradello Sottopassaggio - chiusura temporanea e modifiche alla viabilità - A partire da lunedì 14 ottobre, la circolazione su Stradello Sottopassaggio, nel tratto compreso tra via della Tecnica e strada Cimitero Saliceto Panaro, sarà sospesa per circa un mese. La chiusura è necessaria per completare i lavori avviati nei mesi scorsi, finalizzati a migliorare la... (Modenatoday.it)