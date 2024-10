Allerta meteo Bologna, il fiume Ravone esonda e allaga via Saffi: ordine di evacuazione per chi è a rischio (Di sabato 19 ottobre 2024) A Bologna forte pioggia fa esondare il fiume Ravone: strade bloccate in diverse zone della città. La Protezione Civile pubblica ordine di evacuazione Notizie.virgilio.it - Allerta meteo Bologna, il fiume Ravone esonda e allaga via Saffi: ordine di evacuazione per chi è a rischio Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Aforte pioggia fare il: strade bloccate in diverse zone della città. La Protezione Civile pubblicadi

Maltempo - disagi da Nord a Sud. A Bologna evacuati i piani terra - esonda un fiume nell’Agrigentino - Il sindaco, Angelo Balsamo, ha invitato la popolazione a non uscire di casa se non per esigenze strettamente necessarie. La perturbazione proveniente dall’Atlantico sta portando con sé piogge intense e forti temporali da Nord a Sud. A venir giù è stato un fronte lungo circa 100 metri di una vecchia cava. (Lapresse.it)

Allerta rossa in Emilia-Romagna. Esondati il Senio e l’Idice - evacuazioni a Bologna e Budrio. Alluvione a Modigliana : “Fiume esploso” - Anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha esortato la popolazione, soprattutto quella colpita dall’alluvione del maggio 2023, a evacuare o a trasferirsi ai piani più alti. I fiumi in soglia rossa Alle ore 20. Anche a Faenza e Castel Bolognese, i cittadini sono stati invitati a evacuare o a trasferirsi ai piani superiori delle abitazioni. (Thesocialpost.it)

Aeroporto di Bologna - cda fiume. La società lancia il piano per gli spazi : già aggiunti 136 posti - Misure che erano state messe nero su bianco su una missiva datata 15 luglio e a cui lo scalo ha dato risposta in tempi rapidi. Il presidente del nostro scalo, comunque, ricorda che resta massimo l’impegno “a garantire ai passeggeri il miglior standard di accoglienza, nonostante i cantieri”. Postacchini conferma che i ’lavori’ per migliorare la situazione, nonostante il cantiere (che procede), ... (Ilrestodelcarlino.it)