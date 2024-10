Albania, la sentenza già scritta: "I migranti tornino in Italia" (Di sabato 19 ottobre 2024) Non attacchiamo la magistratura, ma pochi giudici che si sono fatti braccio armato della sinistra per spianare a questa la conquista del Paese». Una sottolineatura, quella pronunciata da Silvio Berlusconi nel lontano 1999, che ieri si è rivelata tanto drammatica quanto profetica. La sezione diritti della persona e immigrazione del tribunale di Roma non ha ieri convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso, i quali fanno parte dei 16 migranti (dieci provenienti dal Bangladesh e sei dall'Egitto) trasportati in Albania al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare Italiana. Iltempo.it - Albania, la sentenza già scritta: "I migranti tornino in Italia" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non attacchiamo la magistratura, ma pochi giudici che si sono fatti braccio armato della sinistra per spianare a questa la conquista del Paese». Una sottolineatura, quella pronunciata da Silvio Berlusconi nel lontano 1999, che ieri si è rivelata tanto drammatica quanto profetica. La sezione diritti della persona e immigrazione del tribunale di Roma non ha ieri convalidato il trattenimento deiall'interno del centrono di permanenza per il rimpatrio di Gjader in. Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso, i quali fanno parte dei 16(dieci provenienti dal Bangladesh e sei dall'Egitto) trasportati inal Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militarena.

Migranti in Albania - cosa dice la sentenza della Corte Ue sui Paesi sicuri - La sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha riscontrato l'impossibilità di riconoscere come 'Paesi sicuri' gli Stati di provenienza delle persone trattenute, cioè Bangladesh ed Egitto . La sentenza della Corte di Giustizia Europea è stata emessa il 4 ottobre ed è stata citata dal tribunale di Roma come base giuridica per motivare la decisione in merito al mancato trattenimento in ... (Tg24.sky.it)

Applicata la sentenza Ue - naufraga il progetto Albania - A neanche una settimana dalla sua inaugurazione, quindi, il centro resterà vuoto. I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma non hanno infatti convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del centro italiano di Gjader in Albania. L’hotspot costruito in Albania viene definito “un flop totale” dal vicecapodelegazione dei 5 Stelle all’Europarlamento, Gaetano Pedullà, che ... (Lanotiziagiornale.it)

Albania - “una sentenza già scritta” : cosa succede ora ai migranti di Gjader - Elly Schlein: “Nessuno è al di sopra delle leggi, il governo le rispetti” “Dopo la sentenza Albania mi sembra il giorno giusto per ribadire, se serve con legge Costituzionale, che il diritto italiano deve essere prevalente rispetto alle leggi Ue – scrive su X il senatore della Lega Claudio Borghi – Ne parlerò con gli alleati e se necessario depositerò disegno di legge in merito”. (Notizie.com)