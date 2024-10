Al Centro Campania dal 21 ottobre visite e prevenzione con gli esperti del settore (Di sabato 19 ottobre 2024) Tornano le giornate del benessere al Centro commerciale Campania. Dal 21 ottobre visite e prevenzione con gli esperti del settore. Al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) riprendono gli appuntamenti dedicati alla salute e al benessere. Dal 21 ottobre al 19 dicembre, il Wellness Point, situato al primo piano (ingresso Nord), offrirà consulenze gratuite con 2anews.it - Al Centro Campania dal 21 ottobre visite e prevenzione con gli esperti del settore Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tornano le giornate del benessere alcommerciale Campania. Dal 21con glidel. AlCommerciale Campania di Marcianise (Caserta) riprendono gli appuntamenti dedicati alla salute e al benessere. Dal 21al 19 dicembre, il Wellness Point, situato al primo piano (ingresso Nord), offrirà consulenze gratuite con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beautiful anticipazioni del 19 ottobre - Brooke e Taylor : Ridge al centro dei loro pensieri - la tregua è finita - Anticipazioni di Beautiful: Hope e Thomas si preparano ad andare in Italia Dopo la rivelazione di Steffy a Liam, sul sentimento di Hopo verso Thomas, tutti sono preoccupati per le sorti …. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo nelle puntate della soap americana che andranno in onda ... (Movieplayer.it)

Ottobre Rosa - yoga itinerante nel centro storico del Circeo - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. it è su GOOGLE NEWS. . it – 0773547770). La partecipazione all’iniziativa sarà gratuita e si suggerisce di munirsi di un tappetino per lo yoga. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività svolte in tutta Italia per l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla ... (Ilfaroonline.it)

Allerta meteo : forte maltempo in arrivo per il Centro-Nord venerdì 18 ottobre - Le regioni maggiormente interessate da queste anomalie meteo includono Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, dove è prevista un’allerta di livello arancione. Le autorità locali stanno diffondendo aggiornamenti tramite messaggi SMS e social media, esortando i cittadini a mantenere la calma e a seguire le istruzioni per la sicurezza. (Gaeta.it)