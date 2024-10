Accusati di omicidio, erano in fuga dalla Spagna verso l'Austria: tre giovani fermati sulla A22 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ritenuti responsabili dell'omicidio di un altro giovane connazionale, avvenuto pochi giorni fa, avevano tentato la fuga in Austria, passando dapprima per l’Italia, ma sono incappati in un controllo di polizia. I tre giovani spagnoli, un 28enne, un 26enne e una ragazza di 18 anni, sono stati così Veronasera.it - Accusati di omicidio, erano in fuga dalla Spagna verso l'Austria: tre giovani fermati sulla A22 Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ritenuti responsabili dell'di un altro giovane connazionale, avvenuto pochi giorni fa, avevano tentato lain, passando dapprima per l’Italia, ma sono incappati in un controllo di polizia. I trespagnoli, un 28enne, un 26enne e una ragazza di 18 anni, sono stati così

