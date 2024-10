Zielinski: elongazione ai flessori della coscia destra (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un altro infortunio in casa Inter: dopo il problema muscolare accusato in Nazionale, questa mattina Piotr Zielinski è stato sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato la presenza di una elongazione ai flessori della coscia destra. Il comunicato ufficiale dell’Inter: Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno. Fantacalcio.it per Adnkronos Zielinski: elongazione ai flessori della coscia destra seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Zielinski: elongazione ai flessori della coscia destra Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un altro infortunio in casa Inter: dopo il problema muscolare accusato in Nazionale, questa mattina Piotrè stato sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato la presenza di unaai. Il comunicato ufficiale dell’Inter: Piotrsi è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’ai. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno. Fantacalcio.it per Adnkronosaiseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

