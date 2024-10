Gaeta.it - Tribunale di Genova condanna la Asl3 a risarcire una famiglia per ritardi nei trattamenti per autismo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'importante sentenza deldiha evidenziato le gravi carenze del sistema sanitario locale, costringendo unaa ricorrere a cure private per il proprio figlio affetto da disturbo dello spettro autistico. La decisione della corte sottolinea l'importanza di garantire tempestività nelle cure, soprattutto quando queste risultano necessarie e urgenti. In questo contesto, laè statata acon 5mila euro i genitori per iaccumulati nel percorso di assistenza del bambino. I fatti della vicenda La storia di questarisale al 2019, quando al loro figlio venne diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. La, responsabile della salute pubblica nella zona di, ha inserito il bambino in lista d'attesa per ricevere idi logopedia e psicomotricità, essenziali per il suo sviluppo.