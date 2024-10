The Penguin: il trailer di metà stagione anticipa una sanguinosa guerra tra bande! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il trailer di metà stagione di The Penguin è stato pubblicato da HBO e da Max, e mostra l’epica guerra tra le bande di Oswald “Oz” Cobb (Colin Farrell) e Sofia Falcone (Cristin Milioti). Questo trailer di metà stagione, arriva dopo aver visto quattro episodi di The Penguin che hanno dato vita a una delle serie televisive più acclamate che la DC e la Warner Bros. abbiano prodotto, con l’episodio 4 che ha suscitato un grande interesse per la serie agli Emmy. L’interesse per The Penguin è più alto che mai e questo tipo di trailer probabilmente farà sì che il pubblico attuale rimanga fedele alla serie e che i nuovi spettatori cedano all’hype! Il trailer di metà stagione di The Penguin (che trovate subito sotto) mostra le strade di Gotham pronte ad esplodere in una guerra tra bande per il nuovo traffico di droga. Nerdpool.it - The Penguin: il trailer di metà stagione anticipa una sanguinosa guerra tra bande! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildidi Theè stato pubblicato da HBO e da Max, e mostra l’epicatra ledi Oswald “Oz” Cobb (Colin Farrell) e Sofia Falcone (Cristin Milioti). Questodi, arriva dopo aver visto quattro episodi di Theche hanno dato vita a una delle serie televisive più acclamate che la DC e la Warner Bros. abbiano prodotto, con l’episodio 4 che ha suscitato un grande interesse per la serie agli Emmy. L’interesse per Theè più alto che mai e questo tipo diprobabilmente farà sì che il pubblico attuale rimanga fedele alla serie e che i nuovi spettatori cedano all’hype! Ildidi The(che trovate subito sotto) mostra le strade di Gotham pronte ad esplodere in unatraper il nuovo traffico di droga.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Penguin : il trailer di metà stagione mostra Oz determinato a ottenere il potere - Il nuovo trailer di The Penguin Nel filmato promozionale della serie DC, in Italia disponibile su Sky e NOW, si vedono infatti i personaggi affidati a Colin Farrell e Cristin Milioti mentre fanno delle dichiarazioni parlando del tentativo di assumere il controllo su Gotham. La prima stagione di The Penguin si concluderà tra quattro episodi e, durante il New York Comic-Con, è stato condiviso il ... (Movieplayer.it)

THE PENGUIN : il trailer di metà stagioni vede Oz Cobb contro Sofia Falcone - “Una delle cose davvero entusiasmanti dell’opportunità di fare uno show è stata la possibilità di concentrarsi davvero sul personaggio della rogues’ gallery e di cambiare punto di vista. Guardate il trailer di metà stagione qui sotto e tornate qui domenica sera per il nostro riassunto del prossimo capitolo The Penguin. (Cinefilos.it)

Agatha All Along : il trailer di metà stagione anticipa un ritorno da WandaVision? - Se questo è davvero Ralph, avrà per forza un ruolo significativo. Poi, proprio alla fine, abbiamo avuto un’inquadratura molto rapida di una figura misteriosa con un cappello e un cappotto. Agatha All Along debutta su Disney+ il 18 settembre. Chi è lo sconosciuto nel trailer di metà serie di Agatha All Along? Non sappiamo chi sia e se è improbabile che sia Mefisto, sembra che lo scooper MTTSH ... (Cinefilos.it)