STASERA TUTTO È POSSIBILE RESTA SU RAI2. ULTIMA EDIZIONE CON STEFANO DE MARTINO? (Di venerdì 18 ottobre 2024) STASERA TUTTO è POSSIBILE è lo show più visto di RAI2 e rimarrà anche nel 2025 ad impreziosirne il palinsesto. Sarà l'ULTIMA EDIZIONE con STEFANO De MARTINO? Alla fine i vertici di Viale Mazzini hanno optato per lasciare TUTTO com'è. Si sono infatti susseguite le voci di un trasloco di STEP su Rai1, rivisto per la rete ammiraglia. Invece, anticipa Tvblog, si è optato per lasciare TUTTO com'è, su RAI2 e con la conduzione di De MARTINO. Il conduttore si dividerà tra il fenomeno Affari Tuoi e il comedy show. Potrebbe essere l'ULTIMA EDIZIONE con STEFANO al timone di STASERA TUTTO è POSSIBILE, così come in caso di boom di ascolti si potrebbe tornare all'idea di traslocare su Rai1. Non RESTA altro che attendere lunedì 27 gennaio, data di inizio prevista della undicesima EDIZIONE di STEP e della sesta condotta dal "re dei pacchi".

