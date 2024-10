Sospensione dei lavori nella galleria del Gran Sasso, convocata una commissione vigilanza d’urgenza (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Alla luce di quanto emerso in merito all’innalzamento del valore di torbidità delle acque all’interno della galleria destra del traforo del Gran Sasso, nella direzione Roma-Teramo, è stata convocata per martedì 22 ottobre alle ore 10.00 presso la Sala “G. D’Annunzio”, al 2° piano del palazzo Chietitoday.it - Sospensione dei lavori nella galleria del Gran Sasso, convocata una commissione vigilanza d’urgenza Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Alla luce di quanto emerso in merito all’innalzamento del valore di torbidità delle acque all’interno delladestra del traforo deldirezione Roma-Teramo, è stataper martedì 22 ottobre alle ore 10.00 presso la Sala “G. D’Annunzio”, al 2° piano del palazzo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sospesi i lavori nella galleria del Gran Sasso per valori anomali nelle acque - Il commissario straordinario Pierluigi Caputi ha sospeso i lavori in corso nelle gallerie del Gran Sasso a causa di alcuni valori anomali della torbidità delle acque riscontrati dalla ditta Italferr Spa che si sta occupando degli interventi nei tunneli. Caputi ha spiegato: "L'ente gestore... (Ilpescara.it)

Sospese le indagini per la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso - torbidità dell'acqua nella galleria destra - Le indagini propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza del traforo e del sistema idrico del Gran Sasso sono state sospese, a soli tre giorni dall'avvio. La ditta incaricata dei lavori, Italferr, come riporta l'agenzia Ansa, ha riconsegnato l'area di cantiere in seguito a una segnalazione da... (Chietitoday.it)

Liberazione - maratona di letture del diario di don Leo Bagnoli nella galleria del rifugio antiaereo - Protagonista assoluto della tre giorni di celebrazioni programmata dall’Amministrazione comunale di Cesena in. . Un luogo suggestivo, inserito di diritto tra le tappe del percorso della memoria che a Cesena ricongiunge i siti simbolo degli anni bui del secondo conflitto mondiale e della Resistenza. (Cesenatoday.it)