Ilfattoquotidiano.it - “Sono tre anni che viaggio con questa valigia e non ho mai avuto problemi, ora ho dovuto sborsare 90 euro a Ryanair perché le ruote sporgono”: la rabbia del passeggero

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Viaggiare low-cost può trasformarsi in un incubo, soprattutto quando si ha a che fare con le rigide (e a volte incomprensibili) politiche sui bagagli a mano di alcune compagnie aeree. Ne sa qualcosa Austin Price, 28enne britco, che si è visto costretto a pagare 90extra per lacon la quale viaggia da tre, “colpevole” di avere leleggermente sporgenti. “treche volo con, l’ultima volta ed è stata aprile con lo stesso bagaglio e non ho mai”, racconta Austin, che aveva prenotato l’imbarco prioritario proprio per assicurarsi di poter portare la suada 10 kg in cabina.