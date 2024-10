Serie B: tutte le partite della nona giornata 2024/2025 e dove vederle in tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con il ritorno in campo della Serie B, la nona giornata della stagione 2024/2025 promette emozioni e sfide avvincenti. I tifosi si preparano ad assistere a una Serie di incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per la lotta al vertice della classifica. Dopo una breve pausa per le gare internazionali, le squadre si apprestano a scendere in campo in un weekend ricco di sport. Di seguito, ecco un elenco delle partite in programma, i dettagli su come seguirle in televisione, e gli aggiornamenti sul ranking attuale. Anticipi e partite di venerdì La nona giornata si apre con un incontro anticipato venerdì 18 ottobre alle ore 20:30. Il Bari affronterà il Catanzaro allo stadio San Nicola. Questa partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, con la telecronaca affidata a Mastroianni. Gaeta.it - Serie B: tutte le partite della nona giornata 2024/2025 e dove vederle in tv Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con il ritorno in campoB, lastagionepromette emozioni e sfide avvincenti. I tifosi si preparano ad assistere a unadi incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per la lotta al verticeclassifica. Dopo una breve pausa per le gare internazionali, le squadre si apprestano a scendere in campo in un weekend ricco di sport. Di seguito, ecco un elenco dellein programma, i dettagli su come seguirle in televisione, e gli aggiornamenti sul ranking attuale. Anticipi edi venerdì Lasi apre con un incontro anticipato venerdì 18 ottobre alle ore 20:30. Il Bari affronterà il Catanzaro allo stadio San Nicola. Questa partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, con la telecronaca affidata a Mastroianni.

