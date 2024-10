Secondo derby di fila per il Cjarlins Muzane, la presentazione di mister Zironelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Secondo, consecutivo derby regionale stagionale di campionato per il Cjarlins Muzane che, archiviata la sfida di domenica scorsa con il Chions, sarà ospite domani, alle 15, del Brian Lignano nella gara diretta da Lorenzo Spinelli di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo De Giulio di Udinetoday.it - Secondo derby di fila per il Cjarlins Muzane, la presentazione di mister Zironelli Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), consecutivoregionale stagionale di campionato per ilche, archiviata la sfida di domenica scorsa con il Chions, sarà ospite domani, alle 15, del Brian Lignano nella gara diretta da Lorenzo Spinelli di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo De Giulio di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza Puglia - al via il secondo turno della Coppa Italia : spicca il derby Galatina-Gallipoli - . . L'Eccellenza pugliese è pronta a riscendere subito in campo questa settimana, visto che giovedì 17 ottobre si svolgeranno le partite di andata del secondo turno della Coppa Italia: la competizione dunque torna a distanza di quasi un mese, quando le squadre si erano affrontate per il ritorno della. (Lecceprima.it)

Atp Stoccolma 2024 : Berrettini si prende il derby con Darderi e accede al secondo turno - Il gigante romano, reduce dal secondo turno a Shanghai (sconfitto al set decisivo da Rune), ha sconfitto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4 6-3, rispettando il pronostico della vigilia e staccando il pass per gli ottavi di finale contro il mancino svizzero Dominic Stricker, entrato in gara in virtù del ranking protetto. (Sportface.it)

Volley A1 femminile - va alla Reale Mutua Fenera Chieri anche il secondo derby della stagione - A prendersi la copertina è Avery Skinner che gioca una partita sontuosa chiudendo col 52%. . Prima trasferta stagionale, seconda vittoria della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che fa risultato pieno a Cuneo (0-3) bissando il successo al tie-break ottenuto nella prima giornata in casa contro Novara. (Today.it)