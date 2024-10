Roma, non solo Dovbyk: Dybala giocherà contro l’Inter? Le ultime (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Roma ha concluso l’allenamento mattutino da qualche minuto, agli ordini di un Ivan Juric particolarmente “acceso” in campo, nel dare indicazioni e urlare ai suoi giocatori. Questo quanto riferito da Sky Sport, presente fisicamente a Trigoria. Non solo Dovbyk, c’è una notizia anche legata al resto del gruppo e in particolare Dybala. DOPO L’ALLENAMENTO – Non solo Artem Dovbyk, anche Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo, dando speranza ai tifosi giallorossi per la sfida dell’Olimpico. Il fantasista argentino ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle ultime settimane, ma, nonostante il pieno recupero, non sembra ancora avere i 90 minuti nelle gambe. Dybala ha partecipato alla seduta odierna con il resto della squadra, ma la sua condizione non permette di considerarlo pronto per l’Intera durata della partita. Inter-news.it - Roma, non solo Dovbyk: Dybala giocherà contro l’Inter? Le ultime Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laha concluso l’allenamento mattutino da qualche minuto, agli ordini di un Ivan Juric particolarmente “acceso” in campo, nel dare indicazioni e urlare ai suoi giocatori. Questo quanto riferito da Sky Sport, presente fisicamente a Trigoria. Non, c’è una notizia anche legata al resto del gruppo e in particolare. DOPO L’ALLENAMENTO – NonArtem, anche Pauloè tornato ad allenarsi in gruppo, dando speranza ai tifosi giallorossi per la sfida dell’Olimpico. Il fantasista argentino ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nellesettimane, ma, nonostante il pieno recupero, non sembra ancora avere i 90 minuti nelle gambe.ha partecipato alla seduta odierna con il resto della squadra, ma la sua condizione non permette di considerarlo pronto pera durata della partita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le prime audizioni a Roma il 23 ottobre. Poi - al via le serate condotte da Alessandro Cattelan. Solo 4 nuove proposte arriveranno all'Ariston per la prossima edizione del Festival - Questi si sfideranno nelle prime quattro puntate di Sanremo Giovani condotte da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2. Le domande sono arrivate da ogni parte d’Italia, soprattutto dal regioni del Nord. Poi, inizieranno le altre fasi di selezione che porteranno alla scelta finale delle 4 nuove proposte che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. (Iodonna.it)

Dovbyk e Dybala - solo pretattica per Roma-Inter? La situazione - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Soltanto pretattica in vista della sfida di domenica? DUBBI E ALLENAMENTI – Dopo le notizie su Paulo Dybala degli scorsi giorni, oggi i tifosi della Roma hanno sudato freddo in vista della sfida di domenica allo stadio Olimpico contro l’Inter. Una situazione già vissuta in vista del derby contro il Milan, il cui risultato ormai è noto a tutti. (Inter-news.it)

Inter - altro allenamento per la Roma. C’è Barella e non solo! - L’Inter in questo pomeriggio piovoso si è allenata ad Appiano Gentile. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . La novità più grande è la presenza ancora in gruppo di Nicolò Barella, che quindi sembra quasi una certezza per l’impegno del weekend. C’è Barella e non solo!) © Inter-News. A meno di clamorose sorprese il centrocampista sarà almeno in panchina: da capire solamente se sarà titolare o ... (Inter-news.it)