Progetto 'Life Climate Positive'. Far rinascere un bosco e tutelare la biodiversità

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Assistere ‘in diretta’ alla rinascita di un, colpito da eventi atmosferici estremi, come incendi, tempeste di vento o piogge torrenziali. A Luvinate, in provincia di Varese sono stati attivati alcuni progetti che dimostrano come una gestione forestale attenta possa contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e ad aumentare il valore dei ‘servizi’ offerti dalle foreste. Ecco perché negli ultimi anni molti enti hanno sviluppato partnership con associazioni o privati per trovare soluzioni ‘climaticamente intelligenti’.