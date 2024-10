Perché l’eyeliner è il little black dress del trucco (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel nostro guardaroba cosmetico del make up c’è un prodotto che non deve mai mancare. Si tratta dell’eyeliner, nei suoi colori più classici del nero e del marrone. Il little black dress del trucco, ha il potere di risollevare e distendere ogni sguardo. Anche il più stanco. Di aggiungere mistero e sensualità anche nei giorni più ordinari. Stenderlo è una questione di pratica e di esperienza: più righe si tracciano, più diventeremo brave nel farlo. Le tendenze, dal classico e sempre valido cat eye felino fino al più bold, si scoprono alle sfilate. Yamamoto, per esempio, propone una versione molto accentuata. Per sguardi in evidenzia. Così come Antonio Marras e Chanel. Amica.it - Perché l’eyeliner è il little black dress del trucco Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel nostro guardaroba cosmetico del make up c’è un prodotto che non deve mai mancare. Si tratta del, nei suoi colori più classici del nero e del marrone. Ildel, ha il potere di risollevare e distendere ogni sguardo. Anche il più stanco. Di aggiungere mistero e sensualità anche nei giorni più ordinari. Stenderlo è una questione di pratica e di esperienza: più righe si tracciano, più diventeremo brave nel farlo. Le tendenze, dal classico e sempre valido cat eye felino fino al più bold, si scoprono alle sfilate. Yamamoto, per esempio, propone una versione molto accentuata. Per sguardi in evidenzia. Così come Antonio Marras e Chanel.

