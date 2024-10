Open Arms, Bongiorno chiede assoluzione di Salvini: “Il fatto non sussiste” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Open Arms sarebbe un "processo politico" secondo l'avvocata del leader della Lega, poiché il fondatore della Ong e i suoi dipendenti non avrebbero voluto non lo sbarco dei migranti ma la caduta dell'allora ministro dell'Interno. "Open Arms non rispose mai alla Spagna, che forniva i porti Algesiras, Palma di Maiorca" ha infatti spiegato la legale L'articolo Open Arms, Bongiorno chiede assoluzione di Salvini: “Il fatto non sussiste” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Open Arms, Bongiorno chiede assoluzione di Salvini: “Il fatto non sussiste” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)sarebbe un "processo politico" secondo l'avvocata del leader della Lega, poiché il fondatore della Ong e i suoi dipendenti non avrebbero voluto non lo sbarco dei migranti ma la caduta dell'allora ministro dell'Interno. "non rispose mai alla Spagna, che forniva i porti Algesiras, Palma di Maiorca" ha infatti spiegato la legale L'articolodi: “Ilnon” proviene da Il Difforme.

Processo Open Arms - l’arringa di Giulia Bongiorno : “Chiedo l’assoluzione di Salvini perché il fatto non sussiste” - Perché non fecero sbarcare i migranti? Il 20 agosto si sente Open Arms festeggiare in un video. L’errore di fondo dell’accusa è di considerare gli interessi dei migranti e di ritenere le esigenze di sicurezza estranee al processo di accoglienza. – comincia così l’arringa difensiva di Giulia Bongiorno – Quando era evidente a tutti, persino a Malta, che Open Arms aveva il dovere di andare in Spagna. (Thesocialpost.it)

Processo Open Arms - l'arringa della difesa : "Diritti diversi da pretese - Salvini va assolto" - Dopo la richiesta di detenzione per 6 anni fatta dai pm, in aula a Palermo è stato il turno della difesa di Matteo Salvini nel processo Open Arms. La sentenza è attesa il 20 dicembre. (Ilgiornale.it)

Open Arms : Bongiorno - 'nessun sequestro persona - nave ha rifiutato più volte lo sbarco' - Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al termine dell'arringa al processo Open Arms. Palermo, 18 ott. Io non ho interpretato fatti ma elencato documenti. (Adnkronos) - "Abbiamo documentato che c'erano innumerevoli possibilità di andare via dalla Open Arms, non c'è stato alcun sequestro di persona. (Liberoquotidiano.it)